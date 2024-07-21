Производство ракет для Patriot задерживается: США столкнулись с трудностями на японских заводах

Нехватка компонентов от Boeing задерживает производство ракет для Patriot на японских заводах.

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США столкнулись с проблемами в попытках увеличить производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot на заводах в Японии. Производство откладывается из-за нехватки важных компонентов, поставляемых компанией Boeing. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, план США использовать японские заводы для увеличения производства ракет для систем Patriot, которые используются Украиной для защиты от российских атак, откладывается из-за недостатка систем самонаведения ракет. Этот ключевой компонент поставляет компания Boeing.

США стремятся нарастить производство зенитных ракет с 500 до 750 в год. Японская компания Mitsubishi Heavy Industries уже производит около 30 ракет ежегодно по лицензии оборонного подрядчика Lockheed Martin и могла бы увеличить это количество до 60.

Однако, по словам одного из источников Reuters, «может пройти несколько лет, прежде чем Mitsubishi Heavy Industries сможет увеличить объемы производства».

Кроме того, даже при наличии достаточного количества систем самонаведения, японской компании также придется увеличить производственные мощности. Правительство Японии в 2022 году заявило, что готово оказать финансовую помощь оборонным компаниям, которые хотят расширить производство. Однако эта помощь направлена на предприятия, работающие на нужды самой Японии, а не на экспорт.

Таким образом, Mitsubishi Heavy Industries или США придется самостоятельно искать средства для строительства дополнительного завода, что может стоить десятки миллионов долларов.

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