Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план Дональда Трампа по завершению войны в Украине в своей авторской колонке для Daily Mail.
Британский политик отметил, что «мирный план» Трампа предусматривает следующие шаги:
Джонсон подчеркнул, что с президентом Дональдом Трампом в Белом доме «существует реальная перспектива определенного глобального сближения с россией, а с путиным - возвращение к временам, когда россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО».
По мнению политика, есть только один способ достичь такого результата - через силу. «Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой. Это означает поддержку украинцев до конца», - отметил Джонсон.
Он также добавил, что победа Украины может проложить путь «к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией», что «стало бы большой победой для Америки и для всего мира».
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