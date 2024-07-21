«Мирный план» Трампа включает разрешение Украине бить западным оружием по россии, однако россия должна отступить к границам 24 февраля 2022 года.

Источник фото: glavnoe.in.ua

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал мирный план Дональда Трампа по завершению войны в Украине в своей авторской колонке для Daily Mail.

Британский политик отметил, что «мирный план» Трампа предусматривает следующие шаги:

Запад позволяет Украине использовать ракеты ATACMS и Storm Shadow и другое оружие для ударов по аэродромам на территории России. Когда войска агрессора будут отброшены, путин «мог бы предложить сделку». россия отступает к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года. Подконтрольная Киеву территория Украины признается свободной страной с перспективой скорого вступления в ЕС и НАТО. После завершения войны часть украинских войск дислоцируется в странах Европы, заменяя часть из 70 тысяч американских военных, которые размещены для сдерживания вероятной агрессии РФ. Это позволит Трампу «сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев делать больше для собственной защиты». россия объявляет, что «специальная военная операция» выполнила свою задачу и «денацифицировала» страну. Для русскоязычного населения Украины вводятся особые меры защиты.

Джонсон подчеркнул, что с президентом Дональдом Трампом в Белом доме «существует реальная перспектива определенного глобального сближения с россией, а с путиным - возвращение к временам, когда россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО».

По мнению политика, есть только один способ достичь такого результата - через силу. «Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой. Это означает поддержку украинцев до конца», - отметил Джонсон.

Он также добавил, что победа Украины может проложить путь «к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией», что «стало бы большой победой для Америки и для всего мира».

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