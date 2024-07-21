«Мирний план» Трампа включає дозвіл Україні бити західною зброєю по росії, проте росія має відступити до кордонів 24 лютого 2022 року.

Джерело фото: glavnoe.in.ua

Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні у своїй авторській колонці для Daily Mail.

Британський політик зазначив, що «мирний план» Трампа передбачає наступні кроки:

Захід дозволяє Україні використовувати ракети ATACMS і Storm Shadow та іншу зброю для ударів по аеродромах на території росії. Коли війська агресора будуть відкинуті, путін «міг би запропонувати угоду». росія відступає до кордонів станом на 24 лютого 2022 року. Підконтрольна Києву територія України визнається вільною країною з перспективою швидкого вступу до ЄС і НАТО. Після завершення війни частина українських військ дислокується в країнах Європи, замінюючи частину з 70 тисяч американських військових, які розміщені для стримування ймовірної агресії рф. Це дозволить Трампу «заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту». росія оголошує, що «спеціальна воєнна операція» виконала своє завдання і «денацифікувала» країну. Для російськомовного населення України вводяться особливі заходи захисту.

Джонсон підкреслив, що з президентом Дональдом Трампом у Білому домі «існує реальна перспектива певного глобального зближення з росією, а з путіним - повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО».

На думку політика, є лише один спосіб досягти такого результату - через силу. «Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців до кінця», - зазначив Джонсон.

Він також додав, що перемога України може прокласти шлях «до нових і набагато кращих відносин з росією», що «стало б великою перемогою для Америки і для всього світу».

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