Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні у своїй авторській колонці для Daily Mail.
Британський політик зазначив, що «мирний план» Трампа передбачає наступні кроки:
Джонсон підкреслив, що з президентом Дональдом Трампом у Білому домі «існує реальна перспектива певного глобального зближення з росією, а з путіним - повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО».
На думку політика, є лише один спосіб досягти такого результату - через силу. «Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців до кінця», - зазначив Джонсон.
Він також додав, що перемога України може прокласти шлях «до нових і набагато кращих відносин з росією», що «стало б великою перемогою для Америки і для всього світу».
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