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Житомирська область уникала відключень електроенергії, не виконуючи команд Укренерго – Слободян

21:36, 20 липня 2024
Перевірки виявили, що черговими диспетчерами на підстанціях систематично не в повному обсязі відключалися всі черги.
Житомирська область уникала відключень електроенергії, не виконуючи команд Укренерго – Слободян
Джерело фото: sies.gov.ua
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Голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян заявив, що перевірки виявили цілу область, яка певною мірою уникала віключень електроенергії, не виконуючи команди диспетчерів Укренерго.

Нагадаємо, Держенергонагляд здійснює перевірки застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень (ГПВ) та справедливого розподілу електроенергії в областях.

Після перевірок, які уже відбулися, найбільше порушень було виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому зазначається, що у Житомирській області працівниками АТ «Житомиробленерго» створювалися перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів операторів системи розподілу.

Як заявили у Держенергонагляді стосовно ситуації у Житомирській області, зафіксовано численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК Укренерго про запровадження ГПВ. Черговими диспетчерами на підстанціях систематично не в повному обсязі відключалися всі черги та приєднання черг заведених до ГПВ. За окремими населеними пунктами необхідні відключення приєднань розпочалось диспетчером після прибуття на диспетчерський пункт інспектора Держенергонагляду.

До оперативних журналів чергових підстанцій вносилися дані, що не відповідають дійсності. Також на офіційному сайті ОСР постійно наводиться недостовірна інформація щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги ГПВ, строки перерви постачання електричної енергії населеним пунктам, окремим житловим масивам та вулицям.

«В цілому це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні ГПВ, порушуючи принцип справедливості розподілу електроенергії між регіонами України», - пишуть в Держенергонагляді.

Виявлені факти призводили до збільшення соціальної напруги та кількості звернень і скарг громадян.

За результатами перевірок були надані приписи щодо усунення порушень у тижневий термін. Після цього будуть проведені повторні перевірки вказаних ОСР. При невиконанні виданих приписів до ОСР будуть застосовані штрафи, заявили у Держенергонагляді.

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