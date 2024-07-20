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Київ і Дніпропетровський регіон обмежують в електроенергії чи не найбільше – Гендиректор Yasno заявив, що так не має бути

21:10, 20 липня 2024
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що «хочеться дізнатися причини таких різних підходів до регіонів».
Київ і Дніпропетровський регіон обмежують в електроенергії чи не найбільше – Гендиректор Yasno заявив, що так не має бути
Джерело фото: ДТЕК
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У п'ятницю, 19 липня, у Києві та Дніпропетровській області відключень електроенергії було чи не найбільше, тоді як для Одеси і Львова вдень скасували обмеження. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко та наголосив, що «хочеться дізнатися причини таких різних підходів до регіонів».

«Перше. Ми вже бачимо дуже помітні сигнали, що не в усіх регіонах однаково задіюють обмеження. І це питання до відповідних контролюючих органів. Помітно, що і Київ, і Дніпропетровський регіон обмежують чи не найбільше. Якщо кажуть про справедливий розподіл по країні, так не має бути.

Ми всі очікували покращення ситуації після виходу з ремонту одного атомного блока. Але столиця цього поки не відчула - чому так треба з‘ясовувати. Сьогодні для Одеси і Львова вдень скасували обмеження. Хочеться порадіти за них і трохи позаздрити. А ще хочеться дізнатися причини таких різних підходів до регіонів», - написав він 19 липня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві й області проведуть перевірки справедливості відключень світла.

Як зазначається, Держенергонагляд здійснює перевірки застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень (ГПВ) та справедливого розподілу електроенергії в областях.

Після перевірок, які уже відбулися, найбільше порушень було виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому зазначається, що у Житомирській області працівниками АТ «Житомиробленерго» створювалися перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів операторів системи розподілу.

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