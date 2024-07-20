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Киев и Днепропетровский регион ограничивают в электроэнергии едва ли не больше всего – Гендиректор Yasno заявил, что так не должно быть

21:10, 20 июля 2024
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что «хочется узнать причины таких разных подходов к регионам».
Киев и Днепропетровский регион ограничивают в электроэнергии едва ли не больше всего – Гендиректор Yasno заявил, что так не должно быть
Источник фото: ДТЕК
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В пятницу, 19 июля, в Киеве и Днепропетровской области отключений электроэнергии было едва ли не больше всего, тогда как для Одессы и Львова днем отменили ограничения. Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко и подчеркнул, что «хочется узнать причины таких разных подходов к регионам».

«Первое. Мы видим очень заметные сигналы, что не во всех регионах одинаково задействуют ограничения. И это вопрос к соответствующим контролирующим органам. Примечательно, что и Киев, и Днепропетровский регион ограничивают едва ли не больше всего. Если говорят о справедливом разделении по стране, так не должно быть.

Мы все ждали улучшения ситуации после выхода из ремонта одного атомного блока. Но столица этого пока не почувствовала – почему так нужно выяснять. Сегодня для Одессы и Львова днем ​​отменили ограничения. Хочется порадоваться за них и немного позавидовать. А еще хочется узнать причины столь разных подходов к регионам», - написал он 19 июля.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве и области проведут проверки справедливости отключений света.

Как отмечается, Госэнергонадзор осуществляет проверки применения операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений (ГБО) и справедливого распределения электроэнергии в областях.

После проверок, которые уже состоялись, больше всего нарушений было выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем отмечается, что в Житомирской области работниками АО «Житомироблэнерго» создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска в диспетчерские пункты некоторых структурных подразделений операторов системы распределения.

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