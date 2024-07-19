В Киеве и области проведут проверки справедливости отключений света

Проверки уже прошли в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.

Источник фото: ВинницаОК

Начиная с 22 июля в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях проверят соблюдение справедливости распределения электроэнергии.

Об этом сообщает Государственная инспекция энергетического надзора.

Как отмечается, Госэнергонадзор осуществляет проверки применения операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений (ГБО) и справедливого распределения электроэнергии в областях.

Проверки уже прошли в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.

«В ходе проверок установлено, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями. В частности, выявлено, что не всех потребителей, которые не относятся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечено к графикам почасовых отключений», - отметили в инспекции.

Так, больше всего нарушений было выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем отмечается, что в Житомирской области работниками АО «Житомироблэнерго» создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска в диспетчерские пункты некоторых структурных подразделений операторов системы распределения.

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