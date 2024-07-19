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Общая численность Службы дисциплинарных инспекторов будет составлять 52 человека – Совет правосудия

16:47, 19 июля 2024
Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность в октябре, но при условии, что для нее найдут помещение площадью от 600 до 1000 квадратных метров.
Общая численность Службы дисциплинарных инспекторов будет составлять 52 человека – Совет правосудия
Источник фото: ВСП
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В Высшем совете правосудия сообщили о новом сроке начала деятельности Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ).

Как отметила 18 июля член Совета правосудия и Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов Юлия Бокова, по «оптимистичным прогнозам» Служба дисциплинарных будет создана в октябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Служба дисциплинарных инспекторов будет создана в сентябре.

Корректировка сроков формирования СДИ, вероятно, связана с июльской неудачей конкурса на должность руководителя СДИ, из-за чего 18 июля Высший совет правосудия объявил новый конкурс на должность руководителя СДИ.

Также в ВСП назвали общую численность Службы дисциплинарных инспекторов – руководитель СДИ, заместитель руководителя СДИ, 24 дисциплинарных инспектора и 26 сотрудников, которые будут обеспечивать организационную деятельность СДИ. Всего – 52 человека.

Вместе с тем до сих пор не решен вопрос с помещением для размещения, как дисциплинарных инспекторов, так и вспомогательного персонала Службы.

«Судебно-юридическая газета» ранее сообщала, что определенное для Службы дисциплинарных инспекторов здание по ул. Тарасовская, дом. 15-А в центре столицы находится в аварийном состоянии и фактически непригодно для эксплуатации.

Как сообщил 18 июля заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов, Службе дисциплинарных инспекторов для эффективной и комфортной работы требуются помещения общей площадью от 600 до 1000 квадратных метров. Также желательно, чтобы здание или помещение, где будут размещаться дисциплинарные инспекторы, находилось "на разумном расстоянии" от здания Совета правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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