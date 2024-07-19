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Загальна чисельність Служби дисциплінарних інспекторів буде складати 52 особи – ВРП

16:47, 19 липня 2024
Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність у жовтні, але за умови, що для неї знайдуть приміщення площею від 600 до 1000 квадратних метрів.
Загальна чисельність Служби дисциплінарних інспекторів буде складати 52 особи – ВРП
Джерело фото: ВРП
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У Вищій раді правосуддя повідомили про новий строк початку діяльності Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ).

Як зазначила 18 липня член Ради правосуддя та Конкурсної комісії з добору дисциплінарних інспекторів Юлія Бокова, за «оптимістичними прогнозами» Служба дисциплінарних буде створена у жовтні 2024 року.

Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що Служба дисциплінарних інспекторів буде створена у вересні.

Корегування строків формування СДІ ймовірно пов’язане з липневою невдачею конкурсу на посаду керівника СДІ, через що 18 липня Вища рада правосуддя оголосила новий конкурс на посаду керівника СДІ.

Також у ВРП назвали загальну чисельність Служби дисциплінарних інспекторів – керівник СДІ, заступник керівника СДІ, 24 дисциплінарні інспектори та 26 співробітників, які будуть забезпечувати організаційну діяльність СДІ. Загалом – 52 особи.

Разом з тим, досі не вирішене питання з приміщенням для розміщення як дисциплінарних інспекторів, так і допоміжного персоналу Служби.

«Судово-юридична газета» раніше повідомляла, що визначена для Служби дисциплінарних інспекторів будівля по вул. Тарасівська, буд. 15-А у центрі столиці перебуває в аварійному стані та фактично непридатна для експлуатації.

Як повідомив 18 липня заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов, Службі дисциплінарних інспекторів для ефективної та комфортної роботи потрібні приміщення загальною площею від 600 до 1000 квадратних метрів. Також бажано, щоб будівля або приміщення, де будуть розміщуватися дисциплінарні інспектори, знаходилася «на розумній відстані» від будівлі Ради правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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