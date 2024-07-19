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У Раді ініціюють посилення контролю за виробництвом та обігом БАДів

20:18, 19 липня 2024
На ринку фіксуються десятки випадків, коли медичний препарат реєструється та продається як БАД.
У Раді ініціюють посилення контролю за виробництвом та обігом БАДів
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Парламентський Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №11389 щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів. Документ передбачає приведення українського законодавства до вимог відповідної Директиви ЄС та усуває можливість для маніпуляцій, коли ліки продаються під виглядом БАДів.

Як повідомив очільник комітету, народний депутат від фракції «Слуга Народу» Михайло Радуцький, останні декілька років Комітет спільно з Міністерством охорони здоров’я працювали над законом, який би врегулював обіг біологічно активних добавок, адже призначення БАДів є допоміжним, тому їхнє регулювання має відрізнятися від обігу ліків.

Як наголосив Радуцький, наразі на ринку фіксуються десятки випадків, коли медичний препарат реєструється та продається як БАД. Це вводить в оману споживача та несе ризики для здоров’я.

«Для усунення законодавчих прогалин МОЗ розробило законопроєкт №11389. Документ визначає чіткі механізми введення в обіг харчових доповнювачів, а також компонентів, що можуть використовуватися для їхнього виробництва – мінералів, вітамінів, речовин з поживним або фізіологічним ефектом. Їхній перелік та максимально допустимі дози затвердить МОЗ», – розповів очільник профільного комітету.

Він додав, що проєкт закону посилює відповідальність за виробництво та реалізацію БАДів, які не відповідають вимогам законодавства.

«Встановлюється процедура введення в обіг харчових доповнювачів, ведення переліку таких повідомлень і розміщення їх на офіційному сайті Держпродспоживслужби», – поінформував Михайло Радуцький.

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