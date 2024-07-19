Яку частку обмежено придатних зараз визнають непридатними до служби: відповідь Генштабу

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач повідомив, що обмежено придатні до військової служби громадяни повинні пройти повторне обстеження. Наразі серед обмежено придатних лише 10% громадян є непридатними. Про це він сказав під час брифінгу.
Роман Горбач нагадав, що після того, як із законодавства прибрали такий термін, як обмежено придатний, всі військовослужбовці протягом 9 місяців за відповідним планом, графіком, який складений командуванням Медичних сил, проходять переобстеження.
«І всі обмежено придатні будуть або придатні до проходження військової служби, або придатні для проходження військової служби у визначених місцях, таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК, або взагалі будуть непридатними для проходження військової служби і в подальшому будуть звільнені з неї. Для розуміння, із всіх обмежено придатних десь дуже мала частка - це менше 10% визначається непридатними зараз під час проходження служби, і приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних і придатних у визначених військових частинах», - сказав Горбач.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК.
Зазначимо, що 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.
У новому розкладі хвороб є такі категорії:
Згідно нових змін, при визначенні «придатності» чи «непридатності» військовозобов'язаного буде враховуватись не тільки його хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання. Про це заявляла директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.
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