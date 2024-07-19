Яку частку обмежено придатних зараз визнають непридатними до служби: відповідь Генштабу

У Генштабі заявили, що із всіх обмежено придатних дуже мала частка непридатних.

Фото: armyinform.com.ua

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач повідомив, що обмежено придатні до військової служби громадяни повинні пройти повторне обстеження. Наразі серед обмежено придатних лише 10% громадян є непридатними. Про це він сказав під час брифінгу.

Роман Горбач нагадав, що після того, як із законодавства прибрали такий термін, як обмежено придатний, всі військовослужбовці протягом 9 місяців за відповідним планом, графіком, який складений командуванням Медичних сил, проходять переобстеження.

«І всі обмежено придатні будуть або придатні до проходження військової служби, або придатні для проходження військової служби у визначених місцях, таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК, або взагалі будуть непридатними для проходження військової служби і в подальшому будуть звільнені з неї. Для розуміння, із всіх обмежено придатних десь дуже мала частка - це менше 10% визначається непридатними зараз під час проходження служби, і приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних і придатних у визначених військових частинах», - сказав Горбач.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК.

Зазначимо, що 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.

У новому розкладі хвороб є такі категорії:

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

Непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців

Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

Тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків

Тимчасово непридатні. Потребують лікування

Згідно нових змін, при визначенні «придатності» чи «непридатності» військовозобов'язаного буде враховуватись не тільки його хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання. Про це заявляла директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

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