Какую часть ограниченно пригодных сейчас признают непригодными к службе: ответ Генштаба

В Генштабе заявили, что из всех ограниченно пригодных очень мала доля непригодных.

Фото: armyinform.com.ua

Начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Роман Горбач сообщил, что ограниченно пригодные к военной службе граждане должны пройти повторное обследование. В настоящее время среди ограниченно пригодных только 10% граждан непригодны. Об этом он сказал на брифинге.

Роман Горбач напомнил, что после того, как из законодательства убрали такой срок, как ограниченно пригодный, все военнослужащие в течение 9 месяцев по соответствующему плану, графику, составленному командованием Медицинских сил, проходят переобследование.

«И все ограниченно пригодны будут либо пригодны к прохождению военной службы, либо пригодны для прохождения военной службы в определенных местах, таких как тыловые подразделения, подразделения логистики или ТЦК, или вообще будут непригодны для прохождения военной службы и в дальнейшем будут уволены с нее. Для понимания, из всех ограниченно пригодных где-то очень малая доля – это менее 10% определяется непригодными сейчас во время прохождения службы, и примерно 50 на 50 личный состав делится на абсолютно пригодные и пригодные в определенных воинских частях», - сказал Горбач.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВЛК.

Отметим, что 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе.

В новом раскладе болезней есть следующие категории:

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета

Непригодны к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев

Пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны

Временно непригодны. Требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей

Временно непригодны. Нуждаются в лечении

Согласно новым изменениям, при определении «пригодности» или «непригодности» военнообязанного будет учитываться не только его болезни, но и нарушение функций организма, к которым привели эти заболевания. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова

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