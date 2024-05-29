«Обмежено придатних» більше немає: військовозобов'язані мають 9 місяців на перекомісію

Як писала «Судово-юридична газета», українці, що визнані «обмежено придатними» до військової служби, протягом 9 місяців повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.
Речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін наголосив, що громадяни України, які були визнані «обмежено придатними» до військової служби до 4 травня 2024 року (коли набув сили закон про скасування відповідного статусу), протягом 9 місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.
Він зазначив, що автоматичне переведення до категорії «придатних» чи «непридатних» у чинному законодавстві не передбачене, це питання вирішує виключно ВЛК.
Зазначимо, що «придатних» до військової служби залежно від ступеня функціональності розділять на чотири категорії. У МОЗ пояснили, що встановлені чіткі критерії для визначення ступеня придатності до військової служби. Тепер вони поєднують Міжнародну статистичну класифікацію хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10) (із тисячами діагнозів) та ступінь порушення функцій. Ступінь придатності до військової служби встановлюється відповідно до Розкладу хвороб, пояснень до нього та таблиць додаткових вимог до стану здоровʼя.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК.
Зазначимо, що 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.
У новому розкладі хвороб є такі категорії:
Згідно нових змін, при визначенні «придатності» чи «непридатності» військовозобов'язаного буде враховуватись не тільки його хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання. Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону.
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