«Обмежено придатних» більше немає: військовозобов'язані мають 9 місяців на перекомісію

Військовозобов'язані з таким статусом повинні будуть пройти перекомісію, де їх визнають «придатними» або ж «непридатними» до служби.

Як писала «Судово-юридична газета», українці, що визнані «обмежено придатними» до військової служби, протягом 9 місяців повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін наголосив, що громадяни України, які були визнані «обмежено придатними» до військової служби до 4 травня 2024 року (коли набув сили закон про скасування відповідного статусу), протягом 9 місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Він зазначив, що автоматичне переведення до категорії «придатних» чи «непридатних» у чинному законодавстві не передбачене, це питання вирішує виключно ВЛК.

Зазначимо, що «придатних» до військової служби залежно від ступеня функціональності розділять на чотири категорії. У МОЗ пояснили, що встановлені чіткі критерії для визначення ступеня придатності до військової служби. Тепер вони поєднують Міжнародну статистичну класифікацію хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10) (із тисячами діагнозів) та ступінь порушення функцій. Ступінь придатності до військової служби встановлюється відповідно до Розкладу хвороб, пояснень до нього та таблиць додаткових вимог до стану здоровʼя.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК.

Зазначимо, що 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.

У новому розкладі хвороб є такі категорії:

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

Непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців

Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

Тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків

Тимчасово непридатні. Потребують лікування

Згідно нових змін, при визначенні «придатності» чи «непридатності» військовозобов'язаного буде враховуватись не тільки його хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання. Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону.

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