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Який порядок внесення відомостей про набрання судовим рішенням законної сили до ЄДРСР: роз’яснення

13:33, 29 травня 2024
Відомості про набрання судовим рішенням законної сили вносяться до автоматизованої системи документообігу суду та надсилаються до ЄДРСР.
Який порядок внесення відомостей про набрання судовим рішенням законної сили до ЄДРСР: роз’яснення
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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» нагадало порядок внесення відомостей про набрання судовим рішенням законної сили до Реєстру.

Відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя відомості про набрання судовим рішенням законної сили (в тому числі за результатами розгляду справи судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи документообігу суду (АСДС) та надсилаються до Реєстру засобами АСДС.

Адміністратор відповідає за внесення до Реєстру надісланих інформаційних ресурсів судами, надання доступу до них та забезпечення захисту внесеної до Реєстру інформації від її викрадення, перекручення чи знищення. 

«Тобто, якщо у визначені процесуальним законом строки ви не бачите в Реєстрі інформації про набрання потрібним рішенням законної сили, в першу чергу, з питання наявності зазначеної інформації в Реєстрі, потрібно звернутися до уповноваженої на внесення такої інформації особи, у відповідному суді», - додали у ІСС.

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