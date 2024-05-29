Какой порядок внесения сведений о вступлении судебного решения законной силы в ЕГРСР: разъяснение

Сведения о вступлении судебного решения в законную силу вносятся в автоматизированную систему документооборота суда и направляются в ЕГРСР.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» напомнило порядок внесения сведений о вступлении судебного решения в законную силу в Реестр.

В соответствии с Порядком ведения Единого государственного реестра судебных решений, утвержденным решением Высшего совета правосудия сведения о вступлении судебного решения в законную силу (в том числе по результатам рассмотрения дела судом апелляционной или кассационной инстанции) вносятся в автоматизированную систему документооборота суда (АСДС) и направляются в Реестр средствами АСДС.

Администратор отвечает за внесение в Реестр посланных информационных ресурсов судами, предоставление доступа к ним и обеспечение защиты внесенной в Реестр информации от ее похищения, извращения или уничтожения.

«То есть, если в определенные процессуальным законом сроки вы не видите в Реестре информации о вступлении в нужное решение законной силы, в первую очередь, по вопросу наличия указанной информации в Реестре, нужно обратиться к уполномоченному на внесение такой информации лицу, в соответствующем суде», - добавили в ИСС.

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