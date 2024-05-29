В Минобороны ответили, будут ли отправлять повестки через приложение Резерв+

Будут ли приходить повестки в приложении, объяснили в Минобороны.

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По состоянию на 28 мая через мобильное приложение «Резерв+» обновили свои персональные данные почти 1 миллион 170 тысяч военнообязанных украинцев. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместительница министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также представительница Минобороны рассказала, будут ли рассылать повестки через мобильное приложение.

«В настоящее время работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на каком-либо уровне. Поэтому повестки через приложение «Резерв+» не рассылаются. И пока еще не планируются», — заявила она.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета»).

В Минобороны назвали три способа обновить данные: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+».

Добавим, как писала «Судебно-юридическая газета», народный депутат от Европейской Солидарности Владимир Арьев в эфире одного из украинских каналов заявил, что в Верховной Раде хотят зарегистрировать законопроект, согласно которому срок обновления данных военнообязанных увеличат до 150 дней.

В ответ на такую инициативу нардеп от правящей партии Слуга народа Федор Вениславский заявил, что это «политический пиар-ход», отметив, что сейчас нет оснований полагать, что уже существующие способы не позволяют обновить данные.

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