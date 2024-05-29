Практика судів
  1. В Україні

У Міноборони відповіли, чи будуть надсилати повістки через застосунок Резерв+

12:40, 29 травня 2024
Чи будуть приходити повістки в застосунку, пояснили у Міноборони.
У Міноборони відповіли, чи будуть надсилати повістки через застосунок Резерв+
Джерело фото: Уніан
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на 28 травня через мобільний застосунок «Резерв+ оновили свої персональні дані майже 1 мільйон 170 тисяч військовозобов'язаних українців. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Також представниця Міноборони розповіла, чи будуть розсилати повістки через мобільний застосунок.

«Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+» не розсилаються. І поки що не плануються», — заявила вона.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). 

У Міноборони назвали три способи оновити дані: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+». 

Додамо, як писала «Судово-юридична газета», народний депутат від Європейської Солідарності Володимир Ар'єв в ефірі одного із українських каналів заявив, що у Верховній Раді хочуть зареєструвати законопроєкт, за яким термін оновлення даних військовозобов'язаних збільшать до 150 днів.

У відповідь на таку ініціативу, нардеп від правлячої партії Слуга народу Федір Веніславський заявив, що це «політичний піар-хід», зазначивши, що зараз немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Авто, що стоять на обліку у ТЦК, заборонили переміщати до інших областей – Кабмін просять врегулювати порядок застосовування норми закону про мобілізацію

Кабмін просять звернути увагу на відсутність підзаконного акту, яким деталізується норма закону про мобілізацію щодо заборони переміщення авто, які перебувають на військовому обліку у ТЦК, до інших областей.

Відсутність захисника під час затримання особи не свідчить про незаконність особистого обшуку та вилучення телефона – Верховний Суд

Також Верховний Суд підкреслив, що огляд інформації, що міститься в телефоні, не становить негласне втручання у приватне спілкування, і доступ до інформації, що містилася в ньому не вимагає отримання окремого дозволу, якщо сторона обвинувачення отримала телефон підозрюваного у своє володіння на підставі законно проведеного обшуку.

З КПК виключать норми щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення про підозру

Верховна Рада внесе зміни до порядку продовження строку досудового розслідування слідчим суддею для приведення його у відповідність із законом про скасування «правок Лозового».

Кандидати на посади суддів київських судів з другої спроби намагаються стати суддями, але тепер вже не тільки столичних судів: що відомо

«Приховане регулювання» призначень на посади суддів столичних судів схоже є реальністю.

Невідповідність даних військового квитка даним з електронного Реєстру «Оберіг» є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів

Надалі, якщо відомості, зазначені у військово-обліковому документі на бланку, не будуть відповідати відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», він вважатиметься недійсним.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Сергій Головатий
    Сергій Головатий
    виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді