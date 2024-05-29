У Міноборони відповіли, чи будуть надсилати повістки через застосунок Резерв+

Чи будуть приходити повістки в застосунку, пояснили у Міноборони.

Джерело фото: Уніан

Станом на 28 травня через мобільний застосунок «Резерв+ оновили свої персональні дані майже 1 мільйон 170 тисяч військовозобов'язаних українців. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Також представниця Міноборони розповіла, чи будуть розсилати повістки через мобільний застосунок.

«Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+» не розсилаються. І поки що не плануються», — заявила вона.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»).

У Міноборони назвали три способи оновити дані: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+».

Додамо, як писала «Судово-юридична газета», народний депутат від Європейської Солідарності Володимир Ар'єв в ефірі одного із українських каналів заявив, що у Верховній Раді хочуть зареєструвати законопроєкт, за яким термін оновлення даних військовозобов'язаних збільшать до 150 днів.

У відповідь на таку ініціативу, нардеп від правлячої партії Слуга народу Федір Веніславський заявив, що це «політичний піар-хід», зазначивши, що зараз немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.