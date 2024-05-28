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«Политический пиар-ход» – Вениславский об увеличении срока обновления данных военнообязанных

15:55, 28 мая 2024
Нардеп ответил на инициативу по увеличению срока обновления данных военнообязанных до 150 дней.
«Политический пиар-ход» – Вениславский об увеличении срока обновления данных военнообязанных
Источник фото: Укринформ
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Народный депутат от Европейской Солидарности Владимир Арьев в эфире одного из украинских каналов заявил, что в Верховной Раде хотят зарегистрировать законопроект, согласно которому срок обновления данных военнообязанных увеличат до 150 дней.

В ответ на такую инициативу нардеп от правящей партии Слуга народа Федор Вениславский заявил, что это «политический пиар-ход». Об этом он сказал в комментарии LIGA.net, отметив, что сейчас нет оснований полагать, что уже существующие способы не позволяют обновить данные.

По мнению Арьева, «система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК». По его словам, граждане «просто не смогут физически обновить данные за 60 дней», поэтому нардепы решили зарегистрировать законопроект об увеличении срока до 150 дней. Кроме того, он заявил, что нардепы потребуют от Правительства и Минобороны сделать приложение таким образом, чтобы «разгрузить ТЦК» и перенести решение вопросов с ТЦК онлайн.

По мнению нардепа Вениславского, анонсированный законопроект – это «политический пиар-ход».

«На данный момент нет оснований считать, что предусмотренные законом пути обновления данных не позволят это сделать», - заявил он.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета»).

В Минобороны назвали три способа обновить данные: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+».

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