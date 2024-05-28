Чехия вводит ограничения на бесплатное жилье для украинских беженцев: кому следует искать другие квартиры

Бесплатное жилье будет предоставляться только на первое время после приезда.

Коллаж: Суспільне Рівне

В Чехии с 1 сентября 2024 года изменятся условия предоставления государственного гуманитарного жилья украинским беженцам. С сентября он будет предоставляться на срок до 90 дней. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Так, в связи с изменением правил украинцам нужно искать себе другое жилье. Изменения будут касаться и уязвимых категорий беженцев.

«Изменение касается и тех, кто принадлежит к категории уязвимых лиц. Если по состоянию на 1 сентября 2024 года вы превысите срок 90 дней с даты предоставления первой временной защиты, вам нужно будет по сей день выселиться из государственного гуманитарного жилья», – отмечают в МВД Чехии.

Беженцев призывают не покидать поиск нового жилья на момент.

«До конца августа вам необходимо будет найти себе собственное жилье или договориться об оплате аренды квартиры, в которой вы проживаете сейчас», – говорится в сообщении.

Как пояснили в МВД, система экстренного проживания и убежища была задумана как временное решение по вопросу, что делать тем, кто не в состоянии арендовать жилье самостоятельно. Поэтому бесплатное проживание будет предоставляться в первое время после приезда.

«Уязвимые лица с особыми потребностями, которые не смогут самостоятельно обеспечить жилье, могут воспользоваться компенсационными и поддерживающими средствами социальной поддержки», – рассказали в ведомстве.

В Минтруда Чехии объяснили, что проживание людей с временной защитой поддерживают через:

предоставление финансовой помощи;

увеличение выплат на жилье для уязвимых лиц: в зарегистрированном жилье – 6 000 крон (243 евро) на человека, и 4 800 крон (194 евро) на человека в незарегистрированном жилье.

чрезвычайную неотложную помощь в результате чрезвычайного происшествия, как потеря или угроза потери жилья. Такая помощь может быть назначена повторно в течение календарного года до 20 размеров прожиточного минимума.

Беженцам советуют либо арендовать отдельное жилье, либо договориться с общежитием о дальнейшей оплате проживания. Также можно обращаться в центры помощи беженцам, где предоставляют консультации по поиску жилья.

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