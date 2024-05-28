Чехія вводить обмеження на безкоштовне житло для українських біженців: кому слід шукати інші квартири

У Чехії з 1 вересня 2024 року зміняться умови надання державного гуманітарного житла українським біженцям. З вересня воно буде надаватися на термін до 90 днів. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.
Так, у зв'язку зі зміною правил українцям потрібно шукати собі інше житло. Зміни стосуватимуться й вразливих категорій біженців.
«Зміна стосується і тих, хто належить до категорії вразливих осіб. Якщо станом на 1 вересня 2024 року ви перевищите термін 90 днів з дати надання першого тимчасового захисту, вам потрібно буде до цього дня виселитися з державного гуманітарного житла», – зазначають в МВС Чехії.
Біженців закликають не залишати пошук нового житла на останній момент.
«До кінця серпня вам необхідно буде знайти собі власне житло або домовитись про оплату оренди помешкання, в якому ви проживаєте зараз», – йдеться у дописі.
Як пояснили в МВС, система екстреного проживання та притулку була задумана, як тимчасове рішення з питанням, що робити тим, хто не в змозі орендувати житло самостійно. Тому безплатне проживання надаватиметься у перший час після приїзду.
«Вразливі особи з особливими потребами, які не зможуть самостійно забезпечити житло, можуть скористатися компенсаційними та підтримувальними засобами соціальної підтримки», – розповіли у відомстві.
У Мінпраці Чехії пояснили, що проживання людей із тимчасовим захистом підтримують через:
Біженцям радять або орендувати окреме житло, або домовитися з гуртожитком про подальшу оплату проживання. Також можна звертатися в центри допомоги біженцям, де надають консультації з пошуку житла.
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