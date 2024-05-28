Чехія вводить обмеження на безкоштовне житло для українських біженців: кому слід шукати інші квартири

Безкоштовне житло надаватиметься лише на перший час після приїзду.

Колаж: Суспільне Рівне

У Чехії з 1 вересня 2024 року зміняться умови надання державного гуманітарного житла українським біженцям. З вересня воно буде надаватися на термін до 90 днів. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Так, у зв'язку зі зміною правил українцям потрібно шукати собі інше житло. Зміни стосуватимуться й вразливих категорій біженців.

«Зміна стосується і тих, хто належить до категорії вразливих осіб. Якщо станом на 1 вересня 2024 року ви перевищите термін 90 днів з дати надання першого тимчасового захисту, вам потрібно буде до цього дня виселитися з державного гуманітарного житла», – зазначають в МВС Чехії.

Біженців закликають не залишати пошук нового житла на останній момент.

«До кінця серпня вам необхідно буде знайти собі власне житло або домовитись про оплату оренди помешкання, в якому ви проживаєте зараз», – йдеться у дописі.

Як пояснили в МВС, система екстреного проживання та притулку була задумана, як тимчасове рішення з питанням, що робити тим, хто не в змозі орендувати житло самостійно. Тому безплатне проживання надаватиметься у перший час після приїзду.

«Вразливі особи з особливими потребами, які не зможуть самостійно забезпечити житло, можуть скористатися компенсаційними та підтримувальними засобами соціальної підтримки», – розповіли у відомстві.

У Мінпраці Чехії пояснили, що проживання людей із тимчасовим захистом підтримують через:

надання фінансової допомоги;

збільшення виплат на житло для вразливих осіб: в зареєстрованому житлі – 6 000 крон (243 євро) на особу, та 4 800 крон (194 євро) на особу в незареєстрованому житлі.

надзвичайну невідкладну допомогу внаслідок надзвичайної події, як втрата або загроза втрати житла. Така допомога може бути призначена повторно впродовж календарного року до 20 розмірів прожиткового мінімуму.

Біженцям радять або орендувати окреме житло, або домовитися з гуртожитком про подальшу оплату проживання. Також можна звертатися в центри допомоги біженцям, де надають консультації з пошуку житла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.