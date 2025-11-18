  1. В Україні

У Києві пропонують щодня зупиняти метро о 9:00 під час хвилини мовчання

07:18, 18 листопада 2025
У Києві пропонують зупиняти метро для вшанування загиблих Героїв.
У Києві пропонують щодня зупиняти метро о 9:00 під час хвилини мовчання
Фото: КМДА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Київської міської ради зареєстрували електронну петицію 13881 з пропозицією щодня зупиняти рух поїздів метрополітену о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Автор ініціативи посилається на Указ Президента України №143/2022, яким встановлено щоденну хвилину мовчання о 9:00 на вшанування пам’яті всіх загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

У петиції пропонується:

  • запровадити короткочасну зупинку руху поїздів КП «Київський метрополітен» щодня о 9:00;
  • у цей час транслювати звукове повідомлення про хвилину мовчання на станціях та у вагонах;
  • узгодити проведення такого заходу з відповідними службами для забезпечення безпеки руху.

На думку автора, така практика стане символічним жестом шани та вдячності від мешканців столиці всім, хто віддав життя за Україну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ метро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Коли вирок стає захистом: суд у Дніпрі скасував незаконну мобілізацію засудженого

Чоловіка, якого звільнили з лав ЗСУ через вирок за скоєння тяжкого злочину, знову призвали – і знову демобілізували.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]