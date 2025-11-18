У Києві пропонують щодня зупиняти метро о 9:00 під час хвилини мовчання

У Києві пропонують зупиняти метро для вшанування загиблих Героїв.

Фото: КМДА

На сайті Київської міської ради зареєстрували електронну петицію 13881 з пропозицією щодня зупиняти рух поїздів метрополітену о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Автор ініціативи посилається на Указ Президента України №143/2022, яким встановлено щоденну хвилину мовчання о 9:00 на вшанування пам’яті всіх загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

У петиції пропонується:

запровадити короткочасну зупинку руху поїздів КП «Київський метрополітен» щодня о 9:00;

у цей час транслювати звукове повідомлення про хвилину мовчання на станціях та у вагонах;

узгодити проведення такого заходу з відповідними службами для забезпечення безпеки руху.

На думку автора, така практика стане символічним жестом шани та вдячності від мешканців столиці всім, хто віддав життя за Україну.

