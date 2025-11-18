  1. В Украине

В Киеве предлагают ежедневно останавливать метро в 9:00 во время минуты молчания

07:18, 18 ноября 2025
В Киеве предлагают останавливать метро для почтения погибших Героев.
В Киеве предлагают ежедневно останавливать метро в 9:00 во время минуты молчания
Фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Киевского городского совета зарегистрировали электронную петицию 13881 с предложением ежедневно останавливать движение поездов метрополитена в 9:00 во время общенациональной минуты молчания.

Автор инициативы ссылается на Указ Президента Украины №143/2022, которым установлена ежедневная минута молчания в 9:00 для почтения памяти всех погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В петиции предлагается:

  • ввести кратковременную остановку движения поездов КП «Киевский метрополитен» ежедневно в 9:00;
  • в это время транслировать звуковое сообщение о минуте молчания на станциях и в вагонах;
  • согласовать проведение такого мероприятия с соответствующими службами для обеспечения безопасности движения.

По мнению автора, такая практика станет символическим жестом уважения и благодарности от жителей столицы всем, кто отдал жизнь за Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда приговор становится защитой: суд в Днепре отменил незаконную мобилизацию осужденного

Мужчину, которого уволили из рядов ВСУ из-за приговора за совершение тяжкого преступления, снова призвали — и снова демобилизовали.

Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]