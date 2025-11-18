В Киеве предлагают ежедневно останавливать метро в 9:00 во время минуты молчания

В Киеве предлагают останавливать метро для почтения погибших Героев.

На сайте Киевского городского совета зарегистрировали электронную петицию 13881 с предложением ежедневно останавливать движение поездов метрополитена в 9:00 во время общенациональной минуты молчания.

Автор инициативы ссылается на Указ Президента Украины №143/2022, которым установлена ежедневная минута молчания в 9:00 для почтения памяти всех погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В петиции предлагается:

ввести кратковременную остановку движения поездов КП «Киевский метрополитен» ежедневно в 9:00;

в это время транслировать звуковое сообщение о минуте молчания на станциях и в вагонах;

согласовать проведение такого мероприятия с соответствующими службами для обеспечения безопасности движения.

По мнению автора, такая практика станет символическим жестом уважения и благодарности от жителей столицы всем, кто отдал жизнь за Украину.

