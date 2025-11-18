  1. В Україні

Олександр Усик звільнив пояс WBO і втратив статус абсолютного чемпіона світу

08:12, 18 листопада 2025
Олександр Усик відмовився від титулу WBO.
Олександр Усик звільнив пояс WBO і втратив статус абсолютного чемпіона світу
Фото: PA Images
Український боксер Олександр Усик звільнив пояс чемпіона світу за версією WBO. Про це повідомили на сторінці WBO у соцмережі Х.

Причину такого рішення не повідомляють, але в соцмережах WBO зазначається, що Усик провів розмову з представниками організації, під час якої сторони спільно дійшли рішення про звільнення чемпіонського титулу.

«WBO вшановує історичну кар'єру Усика та називає це шанобливою паузою, а не прощанням», – йдеться у повідомленні.

Наступним суперником Усика повинен був стати претендент за лінією WBO. Бій українця з обов'язковим претендентом відклали через ушкодження Усика.

Обов’язковим претендентом на пояс WBO був Фабіо Вордлі. Промоутер британця Френк Уоррен зазначав, що перемовини з табором українця щодо їхнього поєдинку вже тривають. Планувалося, що боксери зустрінуться в першій половині 2026 року.

Проте після звільнення чемпіонського титулу бій Вордлі та Усика не відбудеться. Британця після рішення українця мають перевести в статус повноцінного чемпіона WBO.

Додамо, Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу, але зберігає титули ще трьох організацій — WBA, WBC та IBF — у надважкій вазі.

Олександр Усик бокс спорт

