Александр Усик освободил пояс WBO и потерял статус абсолютного чемпиона мира

Александр Усик отказался от титула WBO.

Фото: PA Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский боксер Александр Усик освободил пояс чемпиона мира по версии WBO. Об этом сообщили на странице WBO в соцсети X.

Причину такого решения не сообщают, но в соцсетях WBO отмечается, что Усик провел разговор с представителями организации, в ходе которого стороны совместно пришли к решению об освобождении чемпионского титула.

«WBO почтительно отмечает историческую карьеру Усика и называет это уважительной паузой, а не прощанием», — говорится в сообщении.

Следующим соперником Усика должен был стать претендент по линии WBO. Бой украинца с обязательным претендентом отложили из-за травмы Усика.

Обязательным претендентом на пояс WBO был Фабио Уордли. Промоутер британца Фрэнк Уоррен отмечал, что переговоры с лагерем украинца относительно их поединка уже продолжаются. Планировалось, что боксеры встретятся в первой половине 2026 года.

Однако после освобождения чемпионского титула бой Уордли и Усика не состоится. Британца после решения украинца должны перевести в статус полноценного чемпиона WBO.

Добавим, Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира, но сохраняет титулы еще трех организаций — WBA, WBC и IBF — в супертяжелом весе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.