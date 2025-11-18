Японські вчені запропонували новітній метод переробки пластику, який не залишає шкідливих відходів

Японським вченим вдалося селективно розщепити ПЕТ на цінні похідні терефталевої кислоти без шкідливих викидів.

В сучасному світі проблема пластикових відходів актуальна, як ніколи, оскільки більша частина викинутого пластику спалюється, що сприяє забрудненню довкілля, а вторинній переробці піддається лише невелика частина відходів.

Вчені з Токійського університету розробили високоефективний метод селективної деполімеризації ПЕТ з пляшок і текстильних відходів. Він заснований на використанні спиртів у поєднанні із залізним каталізатором, що є екологічним і практичним рішенням.

Дослідження демонструє простий метод хімічного перероблення ПЕТ-відходів із пляшок і текстильних виробів без застосування кислот. З використанням залізного каталізатора зі спиртами цей процес селективно розкладає ПЕТ на цінні похідні терефталевої кислоти — диметилтерефталат (ДМТ), діетилтерефталат (ДЕТА) і біс (гідроксіетил) терефталат (БГЕТ) — з виходом від 99,7% до 99,9%.

Додавання невеликої кількості аміну підвищує каталітичну активність без зниження селективності, пропонуючи високоефективний та екологічно безпечний підхід до деполімеризації ПЕТ. Дослідники виявили, що каталітична система, виготовлена з хлориду заліза (III) (FeCl3) — недорогого та широкодоступного матеріалу — у поєднанні з невеликою кількістю певного аміну продемонструвала видатну каталітичну ефективність.

Система ефективно деполімеризує відходи ПЕТ за відносно помірних температур від 120 до 180 °C, пропонуючи практичну, економічну та екологічну альтернативу традиційним методам хімічної переробки, які зазвичай вимагають більш жорстких умов. Цей метод також демонструє потенціал простих каталізаторів на основі заліза для масштабованої та селективної переробки ПЕТ.

