Японские ученые предложили новейший метод переработки пластика, не оставляющий вредных отходов

07:54, 18 ноября 2025
Японским ученым удалось селективно расщепить ПЭТ на ценные производные терефталевой кислоты без вредных выбросов.
Фото: freepik.com
В современном мире проблема пластиковых отходов актуальна как никогда, поскольку большая часть выброшенного пластика сжигается, что способствует загрязнению окружающей среды, а вторичной переработке подвергается лишь небольшая часть отходов.

Ученые из Токийского университета разработали высокоэффективный метод селективной деполимеризации ПЭТ из бутылок и текстильных отходов. Он основан на использовании спиртов в сочетании с железным катализатором, являющимся экологическим и практическим решением.

Исследование демонстрирует простой метод химической переработки ПЭТ отходов из бутылок и текстильных изделий без применения кислот. С использованием железного катализатора со спиртами этот процесс селективно разлагает ПЭТ на ценные производные терефталевой кислоты - диметилтерефталат (ДМТ), диэтилтерефталат (ДЕТА) и бис (гидроксиэтил) терефталат (БГЭТ) - с выходом от 99,7% до 99,9%.

Добавление небольшого количества амина повышает каталитическую активность без снижения селективности, предлагая высокоэффективный и экологически безопасный подход к деполимеризации ПЭТ. Исследователи обнаружили, что каталитическая система, изготовленная из хлорида железа (III) (FeCl3) – недорогого и широкодоступного материала – в сочетании с небольшим количеством определенного амина продемонстрировала выдающуюся каталитическую эффективность.

Система эффективно деполимеризует отходы ПЭТ при относительно умеренных температурах от 120 до 180 °C, предлагая практическую, экономическую и экологическую альтернативу традиционным методам химической переработки, обычно требующим более жестких условий. Этот метод демонстрирует потенциал простых катализаторов на основе железа для масштабированной и селективной переработки ПЭТ.

