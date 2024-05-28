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ФЛП прекратил деятельность: в какой срок можно обратиться за справкой о доходах

22:19, 28 мая 2024
Предприниматель после ликвидации может получить справку о доходах только 5 лет.
ФЛП прекратил деятельность: в какой срок можно обратиться за справкой о доходах
Фото из открытых источников
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Главное управление ГНС в Черкасской области разъяснило, каким образом физлицо, в отношении которого внесена в ЕГР запись о прекращении предпринимательской деятельности ФЛП, может подтвердить получение доходов за период осуществления предпринимательской деятельности и уплату таких доходов налогов, если срок хранения учетного дела (5 лет) в контролирующем органе завершился.

Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются Налоговым кодексом. Пунктом 177.5 и 296.4 НК предусмотрено, что физические лица – предприниматели представляют в контролирующий орган налоговую декларацию по месту своего налогового адреса.   Плательщики единого налога для получения справки о доходах имеют право подать в контролирующий орган налоговую декларацию за другой, чем квартальный (годовой) налоговый (отчетный) период, не освобождающий такого налогоплательщика от обязанности представления налоговой декларации в срок, установленный для квартального (годового) налогового (отчетного) периода (п. 296.8 НК).

Налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его жительства, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе.

Налогоплательщик – физическое лицо может иметь одновременно не более одного налогового адреса (п. 45.1 НК).   Основанием для предоставления физлицу – предпринимателю справки о доходах от осуществления им предпринимательской деятельности является представление в контролирующий орган по месту своего налогового адреса налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах плательщиками на общей системе налогообложения и декларации плательщика единого налога предпринимателями на упрощенной системе налогообложения (ст. 177 и 296 ТК).

Приказом Минюста от 12.04.2012 № 578/5 утвержден Перечень типовых документов, создаваемых во время деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, других юридических лиц с указанием сроков хранения документов. Согласно ст. 291 разд. И Перечень учетных дел налогоплательщиков и сборов (обязательных платежей) сохраняется в течение 5 лет после прекращения деятельности таких субъектов хозяйствования. Личные счета налогоплательщиков и сборов (обязательных платежей) хранятся в течение 5 лет (ст. 292 разд. и перечня).

Следовательно, физическое лицо может получить справку о получении доходов за период осуществления предпринимательской деятельности и уплату таких доходов налогов в контролирующем органе по месту его налогового адреса.

При этом отмечается, что срок хранения учетных дел налогоплательщиков и сборов – 5 лет после прекращения деятельности таких хозяйствующих субъектов.

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