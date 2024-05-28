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ФОП припинив діяльність: у який строк можна звернутися за довідкою про доходи

22:19, 28 травня 2024
Підприємець після ліквідації може отримати довідку про доходи лише упродовж 5 років.
ФОП припинив діяльність: у який строк можна звернутися за довідкою про доходи
Фото з відкритих джерел
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Головне управління ДПС у Черкаській області роз’яснило, яким чином фізособа, щодо якої внесено до ЄДР запис про припинення підприємницької діяльності ФОПа, може підтвердити отримання доходів за період здійснення підприємницької діяльності та сплату з таких доходів податків, якщо строк зберігання облікової справи (5 років) в контролюючому органі завершився.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом. Пунктом 177.5 та 296.4 ПК передбачено, що фізичні особи – підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси.  Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду (п. 296.8 ПК). 

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце його проживання, за яким він береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси (п. 45.1 ПК).  Підставою для надання фізичній особі – підприємцю довідки про доходи від здійснення нею підприємницької діяльності є подання до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси податкової декларації про майновий стан і доходи платниками на загальній системі оподаткування та декларації платника єдиного податку підприємцями на спрощеній системі оподаткування (ст. 177 та 296 ПК). 

Наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5 затверджено Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів. Відповідно до ст. 291 розд. І Переліку облікові справи платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання. Особові рахунки платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років (ст. 292 розд. І Переліку). 

Отже, фізична особа може отримати довідку про отримання доходів за період здійснення підприємницької діяльності та сплату з таких доходів податків у контролюючому органі за місцем її податкової адреси. 

При цьому наголошується, що термін зберігання облікових справ платників податків і зборів – 5 років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання.

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