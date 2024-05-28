В Дніпропетровському окружному адмінсуді обрали голову та заступника суду

Володимира Горбалінського обрали на посаду голови суду.

У Дніпропетровському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду та заступника голови суду.

Як повідомили у пресслужбі органу правосуддя, за результатами зборів більшістю голосів на посаду голови Дніпропетровського окружного адміністративного суду було обрано Горбалінського Володимира Володимировича. Щодо заступника, то ним обрали Коренева Андрія Олексійовича.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ВРП внесе Президенту Володимиру Зеленському подання про призначення 11 суддів до місцевих судів.

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