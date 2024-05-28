В Днепропетровском окружном админсуде избрали председателя и заместителя суда

Владимира Горбалинского избрали на должность председателя суда.

В Днепропетровском окружном административном суде состоялось собрание судей на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда и заместителя председателя суда.

Как сообщили в пресс-службе органа правосудия, по результатам собрания большинством голосов на должность главы Днепропетровского окружного административного суда был избран Горбалинский Владимир Владимирович. Относительно заместителя, то им избрали Коренева Андрея Алексеевича.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ВСП внесет Президенту Владимиру Зеленскому представление о назначении 11 судей в местные суды.

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