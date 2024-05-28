Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Во вторник, 28 мая, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

Так, ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Шлапака Дмитрия Олеговича – с должности судьи Винницкого городского суда Винницкой области;

Вьюник Наталью Григорьевну – с должности судьи Великописаревского районного суда Сумской области.

Ранее сообщалось, что ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении 11 судей в местные суды.

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