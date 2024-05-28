Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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У вівторок, 28 травня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

Так, ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Шлапака Дмитра Олеговича – з посади судді Вінницького міського суду Вінницької області;

В’юник Наталію Григорівну – з посади судді Великописарівського районного суду Сумської області.

Раніше повідомлялося, що ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення 11 суддів до місцевих судів.

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