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4 тисячі доларів за фіктивний шлюб: правоохоронці викрили схему заробітку на ухилянтах

15:19, 28 травня 2024
Викрито незаконну схему заробітку на чоловіках мобілізаційного віку, які хотіли отримати відстрочку та виїхати за кордон.
4 тисячі доларів за фіктивний шлюб: правоохоронці викрили схему заробітку на ухилянтах
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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Правоохоронці викрили незаконну схему заробітку на чоловіках мобілізаційного віку, які хотіли отримати відстрочку та виїхати за кордон. Серед підозрюваних – 30-річна жителька Києва. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За інформацією слідства, «бізнесвумен» пропонувала чоловікам можливість отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон, прикриваючись фіктивними шлюбами з багатодітними панянками та жінками з інвалідністю I чи II групи.

«Вона підшукувала своїх клієнтів за допомогою оголошень в закритому телеграм-каналі. Вартість «шлюбу за розрахунком» коштував чоловікам від 4000 доларів США, залежно від інвалідності та кількості дітей. Окрім того, до переліку послуг «свахи» входили поради з перетину кордону, як поводитися та як відповідати на запитання прикордонників», - пишуть у ДПСУ.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі, жінка погоріла під час отримання 4 000 тисяч доларів США від «нареченого» за знайомство з багатодітною матір’ю та подальшу реєстрацію фіктивного шлюбу.

Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їй вручили повідомлення про підозру у вчиненому злочині та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі понад 180 тисяч гривень.

Головну фігурантку схеми затримано в порядку ст. 208 КПК, їй оголошено про підозру за ч. 3 ст. 322 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Слідство триває.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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