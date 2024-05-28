В Україні дозволено піднімати ціни на важливі продукти без обов'язкового декларування: перелік

Держпродспоживслужба нагадує, що вже майже рік відсутня необхідність здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Держпродспоживслужба повідомляє, що в Україні з 1 липня 2023 року скасовано державне регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення шляхом запровадження процедури декларування зміни роздрібних цін.

Держрегулювання було скасовано з метою усунення надмірного тиску на бізнес. Тим не менш, тоді ж було встановлено граничну ціну націнки на окремі продукти – вона складає 10%.

Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення було затверджено постановою КМУ від 22.04.2020 № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення», яка втратила чинність 01.07.2023 року.

Разом з тим, деякі суб’єкти господарювання продовжують здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари шляхом подання відомостей до Держпродспоживслужби через її офіційний вебпотрал з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Відомство нагадує суб’єктам господарювання, що з 1 липня 2023 року відсутня необхідність здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.

Водночас, наголошується на необхідності дотримання встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану», яка набрала чинності 01.07.2023, граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10% на:

борошно пшеничне вищого сорту,

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці),

яйця курячі категорії С1,

птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої),

олію соняшникову рафіновану,

хліб житньо-пшеничний та батон.

Раніше стало відомо, що уряд ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію до кінця травня.

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