Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

В Україні дозволено піднімати ціни на важливі продукти без обов'язкового декларування: перелік

17:07, 28 травня 2024
Держпродспоживслужба нагадує, що вже майже рік відсутня необхідність здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.
В Україні дозволено піднімати ціни на важливі продукти без обов'язкового декларування: перелік
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держпродспоживслужба повідомляє, що в Україні з 1 липня 2023 року скасовано державне регулювання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення шляхом запровадження процедури декларування зміни роздрібних цін.

Держрегулювання було скасовано з метою усунення надмірного тиску на бізнес. Тим не менш, тоді ж було встановлено граничну ціну націнки на окремі продукти – вона складає 10%.

Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість та товари протиепідемічного призначення було затверджено постановою КМУ від 22.04.2020 № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення», яка втратила чинність 01.07.2023 року.

Разом з тим, деякі суб’єкти господарювання продовжують здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари шляхом подання відомостей до Держпродспоживслужби через її офіційний вебпотрал з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Відомство нагадує суб’єктам господарювання, що з 1 липня 2023 року відсутня необхідність здійснювати декларування зміни роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.

Водночас, наголошується на необхідності дотримання встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану», яка набрала чинності 01.07.2023, граничного рівня торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10% на:

  • борошно пшеничне вищого сорту,
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці),
  • яйця курячі категорії С1,
  • птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої),
  • олію соняшникову рафіновану,
  • хліб житньо-пшеничний та батон.

Раніше стало відомо, що уряд ухвалить рішення про підвищення тарифів на електроенергію до кінця травня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
17-річні юнаки отримають повістки для прибуття до ТЦК – Сухопутні війська ЗСУ

Юнаки 17 років, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

Верховний Суд пояснив, як оцінювати опір працівникам поліції, якщо замість складення протоколу вони вдягають кайданки

Суди попередніх інстанцій визнали чоловіка невинуватим в опорі працівникам поліції, але Верховний Суд зазначив, що слід переглянути цей висновок.

Верховна Рада розгляне законопроект про захист державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури

Група народних депутатів від «Слуги народу» ініціювала комплексні зміни стосовно захисту інформаційних ресурсів України.

ВС відхилив заяву банку про відмову від позову, незважаючи на принцип диспозитивності та можливості вільно розпоряджатися процесуальними правами

Верховний Суд визначив умови прийняття судом відмови позивача від адміністративного позову.

Бронювання + або як суди намагаються вирішити питання мобілізації працівників апарату

Більшість військовозобов’язаних працівників апаратів судам вдається забронювати, але бронювати працівників стає дедалі складніше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду