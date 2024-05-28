В Украине разрешено поднимать цены на важные продукты без обязательного декларирования: список

Госпродпотребслужба напоминает, что уже почти год отсутствует необходимость осуществлять декларирование изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.

Иллюстративное фото из открытых источников

Госпродпотребслужба сообщает, что в Украине с 1 июля 2023 года отменено государственное регулирование цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения путем введения процедуры декларирования изменения розничных цен.

Госрегулирование было упразднено с целью устранения чрезмерного давления на бизнес. Тем не менее, тогда же была установлена предельная цена наценки на отдельные продукты – она составляет 10%.

Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения, был утвержден постановлением КМУ от 22.04.2020 № 341 «О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения», которое утратило силу 01.07.2023 года.

Вместе с тем некоторые предприятия продолжают осуществлять декларирование изменения розничных цен на товары путем представления сведений в Госпродпотребслужбу через ее официальный вебпотрал с использованием квалифицированной электронной подписи.

Ведомство напоминает субъектам хозяйствования, что с 1 июля 2023 отсутствует необходимость осуществлять декларирование изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.

В то же время, отмечается необходимость соблюдения установленного постановлением Кабинета Министров Украины от 19.06.2023 № 650 «О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного состояния», которое вступило в силу 01.07.2023, предельного уровня торговой надбавки наценки) в размере не более 10% на:

мука пшеничная высшего сорта,

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке),

куриные яйца категории С1,

птицу (тушки куриные, четвертины тушки куриной),

масло подсолнечное рафинированное,

хлеб ржано-пшеничный и батон.

Ранее стало известно, что правительство примет решение о повышении тарифов на электроэнергию до конца мая.

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