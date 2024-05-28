Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд решил взыскать с рф более 5,7 млн грн компенсации морального вреда в пользу семьи военного, убитого во время аннексии Крыма

19:47, 28 мая 2024
Женщина в иске указывала, что в результате потери мужчины она и ее дети испытывают душевные боли и страдания, они потеряли чувство защищенности и находятся в постоянном стрессовом состоянии.
Суд решил взыскать с рф более 5,7 млн грн компенсации морального вреда в пользу семьи военного, убитого во время аннексии Крыма
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве суд постановил взыскать со страны-агрессора рф более 5,7 млн гривен компенсации морального вреда в пользу семьи военнослужащего, убитого во время аннексии Крыма. Об этом сообщает Центральный районный суд г. Николаева.

Судьей рассмотрен с решением гражданский иск местной жительницы относительно возмещения в ее интересах и интересах двух ее несовершеннолетних детей морального вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии рф. Сумма исковых требований составила 180 тысяч евро.

В обоснование иска женщина отмечала, что ее муж с 2007 по 2014 год служил в 10-й Сакской отдельной морской авиационной бригаде ВМС Украины.

В период аннексии Крыма между украинскими военнослужащими, несшими службу на КПП, произошел конфликт с российскими военными. Когда невооруженные украинские военнослужащие вошли в общежитие, чтобы забрать вещи, группа россиян стала их преследовать.

Они взорвали в помещении, где находились также женщины и дети, несколько светошумовых гранат. А муж истицы был застрелен вплотную двумя выстрелами из автомата. События произошли 6 апреля 2014 года.

Женщина в иске указывала, что в результате потери мужчины она и ее дети испытывают душевные боли и страдания, они потеряли чувство защищенности и находятся в постоянном стрессовом состоянии.

По результатам рассмотрения искового заявления, суд пришел к выводу, что истцом доказан причиненный ему и его детям в результате действий рф моральный вред.

Учитывая характер и объем причиненных истцу и его детям моральных страданий, суд считает достаточным размер компенсации за причиненный ей вред.

При этом суд решил удовлетворить иск, взыскать с рф в пользу истицы и двоих ее детей моральный ущерб в сумме 180 тысяч евро, что по официальному курсу Национального банка Украины на день подписания искового заявления составляет 5 742 630 гривен.

Таким образом суд защитил нарушенные права женщины и ее детей, определенные как национальным законодательством, так и международными нормативно-правовыми актами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Демократической партии США растут опасения о перспективах переизбрания Джо Байдена Президентом – Politico

Самая большая политическая проблема, стоящая перед президентом США – это инфляция – Politico.

Парламент Грузии окончательно принял закон об «иноагентах», преодолев вето президента Саломе Зурабишвили

Теперь в Грузии, как в США и в рф будет действовать закон «об иноагентах».

Кабмин утвердил Порядок согласования Минфином определение методов исчисления величины резерва сомнительных долгов госпредприятий

Утвержден Порядок согласования Минфином определения методов исчисления величины резерва сомнительных долгов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству.

Депутаты предлагают, чтобы договоры ссуды авто нотариально удостоверялись лишь в случаях, когда они заключаются более чем на 3 года

В Верховной Раде предлагают убрать обязательное требование нотариального удостоверения договора ссуды авто, если договор рассчитан менее чем на 3 года.

17-летние юноши получат повестки для прибытия в ТЦК – Сухопутные войска ВСУ

Юноши 17 лет, по определенным причинам не вставшие на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду