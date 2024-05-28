Суд решил взыскать с рф более 5,7 млн грн компенсации морального вреда в пользу семьи военного, убитого во время аннексии Крыма

Женщина в иске указывала, что в результате потери мужчины она и ее дети испытывают душевные боли и страдания, они потеряли чувство защищенности и находятся в постоянном стрессовом состоянии.

В Николаеве суд постановил взыскать со страны-агрессора рф более 5,7 млн гривен компенсации морального вреда в пользу семьи военнослужащего, убитого во время аннексии Крыма. Об этом сообщает Центральный районный суд г. Николаева.

Судьей рассмотрен с решением гражданский иск местной жительницы относительно возмещения в ее интересах и интересах двух ее несовершеннолетних детей морального вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии рф. Сумма исковых требований составила 180 тысяч евро.

В обоснование иска женщина отмечала, что ее муж с 2007 по 2014 год служил в 10-й Сакской отдельной морской авиационной бригаде ВМС Украины.

В период аннексии Крыма между украинскими военнослужащими, несшими службу на КПП, произошел конфликт с российскими военными. Когда невооруженные украинские военнослужащие вошли в общежитие, чтобы забрать вещи, группа россиян стала их преследовать.

Они взорвали в помещении, где находились также женщины и дети, несколько светошумовых гранат. А муж истицы был застрелен вплотную двумя выстрелами из автомата. События произошли 6 апреля 2014 года.

Женщина в иске указывала, что в результате потери мужчины она и ее дети испытывают душевные боли и страдания, они потеряли чувство защищенности и находятся в постоянном стрессовом состоянии.

По результатам рассмотрения искового заявления, суд пришел к выводу, что истцом доказан причиненный ему и его детям в результате действий рф моральный вред.

Учитывая характер и объем причиненных истцу и его детям моральных страданий, суд считает достаточным размер компенсации за причиненный ей вред.

При этом суд решил удовлетворить иск, взыскать с рф в пользу истицы и двоих ее детей моральный ущерб в сумме 180 тысяч евро, что по официальному курсу Национального банка Украины на день подписания искового заявления составляет 5 742 630 гривен.

Таким образом суд защитил нарушенные права женщины и ее детей, определенные как национальным законодательством, так и международными нормативно-правовыми актами.

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