Эстония призвала увеличить количество украинских военных в ЕС до 100 тысяч

Министр обороны Эстонии призвал к увеличению количества украинских военных в рамках миссии EUMAM.

Источник фото: censor.net

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выступил с призывом увеличить количество украинских военных, которых обучают в рамках европейской миссии EUMAM, до 100 тысяч человек. Об этом сообщает ERR.

Певкур напомнил, что Европейский Союз обещал повысить подготовку в EUMAM с 40 до 60 тысяч человек, но он считает это недостаточным в связи с ростом давления со стороны России.

«Украина имеет свои дроны, которые поражают цели в глубоком тылу врага, за более чем тысячу километров от линии фронта. Я, конечно, искренне надеюсь, что все страны, которые оказывают помощь, дадут и свое разрешение. Это не нормально, что россия наносит удары по Украине с большого расстояния, а украинцы вынуждены воевать с одной рукой, завязанной за спиной», - отметил он.

Министр также выразил убеждение, что задача ЕС - не только вести переговоры, но и помогать Украине и обеспечить все необходимое для победы. Он призвал партнеров позволить ВСУ использовать западное вооружение, в том числе для ударов по территории россии.

По словам Певкура, рф пытается назвать любую поставку вооружений Украине эскалацией, однако это помогает Украине бороться за свою страну и за свой народ.

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