Естонія закликала збільшити кількість українських військових в ЄС до 100 тисяч

Міністр оборони Естонії закликав до збільшення кількості українських військових у рамках місії EUMAM.

Джерело фото: censor.net

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур виступив з закликом збільшити кількість українських військових, яких навчають у рамках європейської місії EUMAM, до 100 тисяч осіб. Про це повідомляє ERR.

Певкур нагадав, що Європейський Союз обіцяв підвищити підготовку в EUMAM з 40 до 60 тисяч осіб, але він вважає це недостатнім у зв'язку зі зростанням тиску з боку росії.

«Україна має свої дрони, які вражають цілі в глибокому тилу ворога, за понад тисячу кілометрів від лінії фронту. Я, звичайно, щиро сподіваюся, що всі країни, які надають допомогу, дадуть і свій дозвіл. Це не нормально, що росія завдає ударів по Україні з великої відстані, а українці змушені воювати з однією рукою, зав'язаною за спиною», - зазначив він.

Міністр також висловив переконання, що завдання ЄС - не лише вести переговори, але й допомагати Україні та забезпечити все необхідне для перемоги. Він закликав партнерів дозволити ЗСУ використовувати західне озброєння, в тому числі для ударів територією росії.

За словами Певкура, рф намагається назвати будь-яке постачання озброєнь Україні ескалацією, проте це допомагає Україні боротися за свою країну та за свій народ.

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