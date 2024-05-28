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Як виправити особисті дані в Реєстрі застрахованих осіб – алгоритм дій

19:11, 28 травня 2024
Якщо людина виявила неактуальні або помилкові відомості про себе, можна звернутися до Фонду для виправлення / актуалізації інформації.
Як виправити особисті дані в Реєстрі застрахованих осіб – алгоритм дій
Джерело фото: ПФУ
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Якщо в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України людина виявила неактуальні або помилкові відомості про себе (наприклад, помилку в даті народження, неактуальну адресу проживання тощо), можна звернутися до Фонду для виправлення / актуалізації інформації.

Алгоритм дій, як це зробити:

  1. Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  2. У лівому боковому меню розділу «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».
  3. Заповніть екранну форму Анкети.
  4. Поставте позначку в чек-боксі «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних».
  5. Прикріпіть скан-копію паспорта, інших документів, що підтверджують актуальні / правильні дані (наприклад, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові).
  6. Підпишіть Анкету за допомогою КЕП: оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ». Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення «Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ».
  7. Результат обробки заяви перегляньте в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення». Як тільки фахівець Фонду опрацює Анкету, звернення набуде статусу «Виконано».

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