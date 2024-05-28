Як виправити особисті дані в Реєстрі застрахованих осіб – алгоритм дій

19:11, 28 травня 2024
Якщо людина виявила неактуальні або помилкові відомості про себе, можна звернутися до Фонду для виправлення / актуалізації інформації.
Джерело фото: ПФУ
Якщо в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України людина виявила неактуальні або помилкові відомості про себе (наприклад, помилку в даті народження, неактуальну адресу проживання тощо), можна звернутися до Фонду для виправлення / актуалізації інформації.
Алгоритм дій, як це зробити:
- Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- У лівому боковому меню розділу «Комунікації з ПФУ» оберіть пункт «Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб».
- Заповніть екранну форму Анкети.
- Поставте позначку в чек-боксі «Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних».
- Прикріпіть скан-копію паспорта, інших документів, що підтверджують актуальні / правильні дані (наприклад, свідоцтво про шлюб, зміну прізвища, імені, по батькові).
- Підпишіть Анкету за допомогою КЕП: оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ». Після відправлення заяви на екрані з’явиться повідомлення «Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ».
- Результат обробки заяви перегляньте в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення». Як тільки фахівець Фонду опрацює Анкету, звернення набуде статусу «Виконано».
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