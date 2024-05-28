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Стягнення аліментів з військовослужбовця: що слід знати

18:54, 28 травня 2024
З яких видів грошового забезпечення військовослужбовців здійснюється стягнення аліментів.
Стягнення аліментів з військовослужбовця: що слід знати
фото з відкритих джерел
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Координаційний центр з надання правничої допомоги нагадує особливості стягнення аліментів з військовослужбовця.

З чого складається грошове забезпечення військовослужбовців

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з таких видів:

  • щомісячні основні види грошового забезпечення (посадовий оклад; оклад за військовим званням; надбавка за вислугу років);
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки; доплати);
  • одноразові додаткові види грошового забезпечення (винагорода, а також додаткова винагорода на період дії воєнного стану).

З яких видів грошового забезпечення військовослужбовців здійснюється стягнення аліментів

З військовослужбовців  утримання аліментів провадиться  з  усіх  видів  грошового забезпечення, інших виплат, установлених  законодавством,  зокрема додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану,   крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та інших випадків, передбачених законом.

Особливості стягнення аліментів з військового у примусовому порядку

Якщо утримання аліментів здійснюється у примусовому порядку на підставі документів державного або приватного виконавця, стягувач може  письмово звернутися до виконавця із заявою, де вказати про те, що боржник, мобілізований на військову службу та вказати номер частини,  якщо такий  відомо.

Якщо виконавцю невідома адреса військової частини, де служить боржник, він повинен надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України. Після чого, ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини, і продовжаться виплачуватися аліменти з доходів боржника.

Розрахунок аліментів

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі:

  • на одну дитину — однієї чверті,
  • на двох дітей — однієї третини,
  • на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів (військового), але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Мінімальний та максимальний розмір аліментів

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Гарантований розмір аліментів на одну дитину — це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. Рекомендований розмір — це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить:

  • віком до 6 років — 1281,50 грн,

  • на дитину віком від 6 до 18 років — 1598,00 грн.

Максимальний розмір аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

  • до 6 років — 25 630 грн;

  • від 6 до 18 років — 31 960 грн.

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