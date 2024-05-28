Суд повернув у власність держави Вишнівецький палац у Тернопільській області

Судова тяганина за цією справою тривала два роки.

Джерело фото: МКІП

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Господарський суд Тернопільської області задовольнив позовні вимоги Національного заповідника «Замки Тернопілля» до Вишнівецького державного виробничо-торговельного підприємства «Шкіргалантерея» згідно з яким заповіднику мають повернути будівлю шкіргалантерейної фабрики. Судова тяганина за цією справою тривала два роки.

Про це повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

«Вона є частиною пам’ятки національного значення Вишнівецького палацово-паркового комплексу та належить виключно державі й всім українцям», - зазначають у МКІП.

Повідомляється, що наразі майно закріплене на правах оперативного управління за Національним заповідником «Замки Тернопілля», що належить до сфери управління МКІП.

Також «Судово-юридична газета» писала, що у Хмельницькому будинок культури через суд повернули територіальній громаді.

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