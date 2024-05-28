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Швеція відкладає поставку винищувачів Gripen для України на прохання інших держав

15:10, 28 травня 2024
Країни коаліції протиповітряної оборони просять Швецію затримати поставки винищувачів для України.
Швеція відкладає поставку винищувачів Gripen для України на прохання інших держав
Джерело фото: mil.in.ua
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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що кілька країн, які є членами коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію затримати плани щодо поставок винищувачів Gripen для України. Про це повідомляє інформаційне агентство TT у Брюсселі, з посиланням на видання Aftonbladet.

За словами Йонсона, інші країни концентруються на впровадженні системи F-16, тому вони просили Швецію зачекати з поставками Gripen. Він підкреслив, що основна увага зараз приділяється програмі F-16.

Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія обіцяли надати Україні винищувачі F-16, і перші літаки очікуються ще цього року.

«Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це (постачання Gripen. – Ред.) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16», - зазначив міністр оборони Швеції. Він додав, що в даний момент поставка Gripen не відповідає поглядам коаліції на одночасне впровадження двох систем винищувальної авіації.

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