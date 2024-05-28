Швеция откладывает поставку истребителей Gripen для Украины по просьбе других государств

Страны коалиции противовоздушной обороны просят Швецию задержать поставки истребителей для Украины.

Источник фото: mil.in.ua

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что несколько стран, которые являются членами коалиции противовоздушной обороны, попросили Швецию задержать планы по поставкам истребителей Gripen для Украины. Об этом сообщает информационное агентство TT в Брюсселе, со ссылкой на издание Aftonbladet.

По словам Йонсона, другие страны концентрируются на внедрении системы F-16, поэтому они просили Швецию подождать с поставками Gripen. Он подчеркнул, что основное внимание сейчас уделяется программе F-16.

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещали предоставить Украине истребители F-16, и первые самолеты ожидаются еще в этом году.

«Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем это (поставки Gripen. - Ред.) может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16», - отметил министр обороны Швеции. Он добавил, что в данный момент поставка Gripen не соответствует взглядам коалиции на одновременное внедрение двух систем истребительной авиации.

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