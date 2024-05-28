Суд вернул в собственность государства Вишневецкий дворец в Тернопольской области

Судебная волокита по этому делу длилась два года.

Источник фото: МКИП

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Хозяйственный суд Тернопольской области удовлетворил исковые требования Национального заповедника «Замки Тернопольщины» к Вишневецкому государственному производственно-торговому предприятию «Шкиргалантерея», согласно которому заповеднику должны вернуть здание кожгалантерейной фабрики. Судебная волокита по этому делу длилась два года.

Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики.

«Она является частью памятки национального значения Вишневецкого дворцово-паркового комплекса и принадлежит исключительно государству и всем украинцам», - отмечают в МКИП.

Сообщается, что в настоящее время имущество закреплено на правах оперативного управления за Национальным заповедником «Замки Тернопольщины», что принадлежит к сфере управления МКИП.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в Хмельницком дом культуры через суд вернули территориальной общине.

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