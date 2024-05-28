Взыскание алиментов с военнослужащего: что нужно знать

Координационный центр по оказанию юридической помощи напоминает особенности взыскания алиментов с военнослужащего.
Из чего состоит денежное довольствие военнослужащих
Денежное довольствие военнослужащих состоит из следующих видов:
С каких видов денежного довольствия военнослужащих осуществляется взыскание алиментов
С военнослужащих содержание алиментов производится из всех видов денежного довольствия, других выплат, установленных законодательством, в частности дополнительного вознаграждения, выплачиваемого на период военного положения, кроме денежного довольствия, не имеющего постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом.
Особенности взыскания алиментов с военного в принудительном порядке
Если содержание алиментов осуществляется в принудительном порядке на основании документов государственного или частного исполнителя, взыскатель может в письменном виде обратиться к исполнителю с заявлением, где указать о том, что должник, мобилизованный на военную службу и указать номер части, если это известно.
Если исполнителю неизвестный адрес воинской части, где служит должник, он должен прислать документы по взысканию алиментов в Министерство обороны Украины. После чего эти документы будут переданы в бухгалтерию воинской части, и продолжатся выплачиваться алименты из доходов должника.
Расчет алиментов
По решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в доле от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору того из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.
Тот родитель или другие законные представители ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере:
на одного ребенка - одной четверти,
на двоих детей - одной трети,
на троих и более детей – половины заработка (дохода) плательщика алиментов (военного), но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.
Минимальный и максимальный размер алиментов
Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Гарантированный размер алиментов на одного ребенка — это минимальный размер, оплачиваемый отцом или матерью в случае, когда их доходы низкие. Рекомендуемый размер — это тот, который устанавливает суд при достаточности заработка плательщика алиментов.
Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет:
в возрасте до 6 лет - 1281,50 грн,
на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет - 1598,00 грн.
Максимальный размер алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов:
до 6 лет - 25-630 грн;
от 6 до 18 лет - 31 960 грн.
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