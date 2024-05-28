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Как исправить личные данные в Реестре застрахованных лиц – алгоритм действий

19:11, 28 мая 2024
Если человек обнаружил неактуальные или ошибочные сведения о себе, можно обратиться в Фонд для исправления/актуализации информации.
Как исправить личные данные в Реестре застрахованных лиц – алгоритм действий
Источник фото: ПФУ
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Если в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины человек обнаружил неактуальные или ошибочные сведения о себе (например, ошибку в дате рождения, неактуальный адрес проживания и т.п.), можно обратиться в Фонд для исправления/актуализации информации.

Алгоритм действий, как это сделать:

  1. Зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. В левом боковом меню раздела «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».
  3. Заполните экранную форму Анкеты.
  4. Поставьте отметку в чек-боксе «Я даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных».
  5. Прикрепите скан-копию паспорта, других документов, подтверждающих актуальные/правильные данные (например, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества).
  6. Подпишите Анкету с помощью КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ». После отправки заявления на экране появится сообщение «Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ».
  7. Результат обработки заявления посмотрите в личном кабинете в разделе «Мои обращения». Как только специалист Фонда проработает Анкету, обращение получит статус «Выполнено».

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