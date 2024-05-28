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Суд вирішив стягнути з рф понад 5,7 млн грн компенсації моральної шкоди на користь сім’ї військового, якого вбили під час анексії Криму

19:47, 28 травня 2024
Жінка у позові вказувала, що внаслідок втрати чоловіка вона та її діти відчувають душевні біль і страждання, вони втратили відчуття захищеності і перебувають в постійному стресовому стані.
Суд вирішив стягнути з рф понад 5,7 млн грн компенсації моральної шкоди на користь сім’ї військового, якого вбили під час анексії Криму
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У Миколаєві суд ухвалив стягнути з країни-агресора рф понад 5,7 млн гривень компенсації моральної шкоди на користь сім’ї військовослужбовця, якого було вбито під час анексії Криму. Про це повідомляє Центральний районний суд м. Миколаєва.

Суддею розглянуто з постановленням рішення цивільний позов місцевої мешканки щодо відшкодування в її інтересах та інтересах двох її неповнолітніх дітей моральної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії рф. Сума позовних вимог склала 180 тисяч євро.

В обґрунтування позову жінка зазначала, що її чоловік з 2007 року по 2014 рік служив в 10-й Сакській окремій морській авіаційній бригаді ВМС України.

В період анексії Криму між українськими військовослужбовцями, які несли службу на КПП, відбувся конфлікт з російськими військовими. Коли неозброєні українські військовослужбовці зайшли до гуртожитку, щоб забрати речі, група росіян почала їх переслідувати.

Вони підірвали в приміщенні, де перебували також жінки і діти, кілька світлошумових гранат. А чоловіка позивачки було застрелено впритул двома пострілами з автомату. Події мали місце 6 квітня 2014 року.

Жінка у позові вказувала, що внаслідок втрати чоловіка вона та її діти відчувають душевні біль і страждання, вони втратили відчуття захищеності і перебувають в постійному стресовому стані.

За результатами розгляду позовної заяви, суд дійшов висновку, що позивачкою доведено завдану їй та її дітям внаслідок дій РФ моральну шкоду.

Враховуючи характер та обсяг завданих позивачці та її дітям моральних страждань, суд вважає достатнім розмір компенсації за заподіяну їй шкоду.

За такого, суд вирішив задовольнити позов, стягнути з рф на користь позивачки та двох її дітей моральну шкоду у сумі 180 тисяч євро, що за офіційним курсом Національного банку України на день підписання позовної заяви становить 5 742 630 гривень.

Таким чином, суд захистив порушені права жінки та її дітей, визначені як національним законодавством, так і міжнародними нормативно-правовими актами.

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