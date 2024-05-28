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4 тысячи долларов за фиктивный брак: правоохранители разоблачили схему заработка на уклонистах

15:19, 28 мая 2024
Разоблачена незаконная схема заработка на мужчинах мобилизационного возраста, которые хотели получить отсрочку и выехать за границу.
4 тысячи долларов за фиктивный брак: правоохранители разоблачили схему заработка на уклонистах
Источник фото: dpsu.gov.ua
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Правоохранители разоблачили незаконную схему заработка на мужчинах мобилизационного возраста, которые стремятся получить отсрочку и выехать за границу. Среди подозреваемых – 30-летняя жительница Киева. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации следствия, «бизнесвумен» предлагала мужчинам возможность получить отсрочку от мобилизации и пересечь границу, прикрываясь фиктивными браками с многодетными барышнями и женщинами с инвалидностью I или II группы.

«Она подыскивала своих клиентов с помощью объявлений в закрытом телеграмм-канале. Стоимость «брака по расчету» стоила мужчинам от 4000 долларов США, в зависимости от инвалидности и количества детей. Кроме того, в список услуг «свахи» входили советы по пересечению границы, как вести себя и как отвечать на вопросы пограничников», - пишут в ГПСУ.

Как сообщают в Госпогранслужбе, женщина погорела при получении 4 000 тысяч долларов США от «жениха» за знакомство с многодетной матерью и последующую регистрацию фиктивного брака.

Правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время ей вручили сообщение о подозрении в совершенном преступлении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 180 тысяч гривен.

Главная фигурантка схемы задержана в порядке ст. 208 УПК, ей объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 322 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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