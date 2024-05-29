178 000 грн «отката» за победу в тендере: в Сумской области сообщили о подозрении представительнице компании

Сотрудница фирмы по поставкам медоборудования вступила в преступный сговор с директором медицинского учреждения.

В Сумской области полицейские сообщили подозрение представительнице компании, которой инкриминируют предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Об этом сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

39-летняя работница фирмы по поставкам медоборудования вступила в преступный сговор с директором медицинского учреждения. Чтобы коммерческая структура одержала победу в тендерных торгах, предложила чиновнику больницы 25% отката от суммы объявленного тендера — речь идет о поставках в медицинское учреждение лабораторного оборудования стоимостью 750 тыс. грн.

Как и было договорено между участниками коррупционной схемы, заинтересованная компания выиграла торги, а чиновник получил 178 тыс. грн неправомерной выгоды.

Представительнице фирмы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Ранее подозрение получило чиновник районной больницы.

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