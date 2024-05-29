Банкротство и защита прав интеллектуальной собственности: обзор практики КХС ВС

Опубликован обзор актуальной судебной практики КХС ВС за апрель 2024 года.

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Верховный Суд поделился обзор актуальной судебной практики КХС ВС за апрель 2024 года. В обзоре представлен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Так, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы по:

фраудаторности сделки;

банкротству (фермерского) хозяйства и праву постоянного пользования земельным участком;

порядку открытия производства по делу о банкротстве, злоупотреблении правами и определении круга лиц, имеющих право обжаловать постановление об открытии производства по делу о банкротстве.

В постановлениях по делам по защите прав интеллектуальной собственности, а также связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством приведены выводы относительно:

охраняемых законом интересов благотворительной организации в споре о признании недействительным патента на изобретение;

применении распоряжения АМКУ от 3 марта 2022 г. № 1-рп «О некоторых вопросах организации деятельности Антимонопольного комитета Украины в условиях военного положения до прекращения или отмены военного положения» в контексте наличия или отсутствия обстоятельств для остановки хода сроков предоставления информации.

В постановлениях по делам по корпоративным спорам, корпоративным правам содержатся выводы об:

эффективности избрания истцом такого способа защиты, как признание недействительным акта приемки-передачи доли в уставном капитале ООО для защиты своих прав взыскателя в исполнительном производстве;

обязательности/необязательности уведомления акционера/акционеров о перенесенном времени (часе) проведения общего собрания акционерного общества;

соблюдении всех этапов роста уставного капитала за счет дополнительных вкладов.

В постановлениях по делам о земельных отношениях и праве собственности изложены правовые выводы о:

правоустанавливающих документах, предоставляющих право пользования водными объектами или землями водного фонда;

праве территориальной общины на истребование построек общежитий из чужого незаконного владения.

В постановлениях по спорам, возникающим из сделок, сделаны выводы касательно:

оснований обращения прокурора с иском в интересах государства в лице главного распорядителя бюджетных средств о признании недействительной сделки, заключенной предприятием объединения граждан по результатам проведения закупки работ за бюджетные средства, и применения последствий недействительности сделки;

определения надлежащего ответчика по делам о возмещении вреда, причиненного органом государственной власти, их должностным или должностным лицом;

процедуры публичной закупки (работ) и заключенного по результатам ее долгосрочного договора публичной закупки работ при отсутствии в государственном или местном бюджете соответствующих бюджетных ассигнований на момент проведения торгов и заключения договора.

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